Galatasaray, Trendyol Süper Lig 33. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu (P) kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 90'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.