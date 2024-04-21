Galatasaray, Trendyol Süper Lig 33. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu (P) kaydetti.
Pendikspor'un tek golünü 85. dakikada Alparslan Öztürk attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 90'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.
Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.
39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0
İKİNCİ YARI
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Mauro Icardi'nin ceza sahasına girip verdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
76. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte Icardi'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
77. dakikada ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu'nun sol tarafa pasında Mertens, ceza sahası sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0
85. dakikada sağ kanattan Çekiçi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alpaslan Öztürk, kafayla topu filelere gönderdi. 3-1
90+2. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çıkardığı pasta Vinicius, ceza sahasına girip kaleci Erdem Canpolat'ın geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat köşeden topu çıkardı. 90+4. dakikada VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu penaltının tekrar edileceğini işaret etti.
90+6. dakikada yeniden beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 4-1