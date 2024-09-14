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Spor

Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u beş golle geçti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. Gabriel Sara, 61. Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:58 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:00 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aslan farklı kazandı.
Aslan farklı kazandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.


Sarı-kırmızılılar sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı.


Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. Gabriel Sara, 61. Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.

Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Galatasaray liderliğe yükseldi. Rizespor ise 4 puanla 13. sıraya geriledi.


Sarı-kırmızılılar, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 17 Eylül Salı günü Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU


GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için


OSIMHEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ISMAIL JAKOBS GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki transferlerinden Ismail Jakobs da ilk kez Galatasaray formasını terletti.

DAVINSON SANCHEZ 4 MAÇ SONRA GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla golle döndü.


NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Narin Güran'ı unutmadı. Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için, “Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı” pankartı açtı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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