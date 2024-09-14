Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar sahadan 5-0'lık skorla ayrılarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. Gabriel Sara, 61. Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Galatasaray liderliğe yükseldi. Rizespor ise 4 puanla 13. sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 17 Eylül Salı günü Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki transferlerinden Ismail Jakobs da ilk kez Galatasaray formasını terletti.
Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla golle döndü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Narin Güran'ı unutmadı. Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için, “Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı” pankartı açtı.