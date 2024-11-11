Galatasaray'a Bodrum FK maçı öncesi kötü haber! Oynayamayacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, Bodrum FK ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, evinde lig ikincisi Samsunspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıdaki bir pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Sanchez 69. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Samsunspor maçı öncesinde ceza sınırında olan Davinson Sanchez, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.