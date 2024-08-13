MAÇ SONUCU | Fenerbahçe-Lille: 1-1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Lille’i konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının da yoğun desteğini arkasına alarak maça hızlı başladı. Lille oyunu oldukça geride kurduğu için, ön alan baskısını rakip kaleciden başlatan sarı lacivertliler, Fransız temsilcisini hataya sürüklemeye çalıştı. Ön alan baskısını Lille, rahat bir şekilde kırarak, Fenerbahçe’nin yarı sahasına geçse de etkili pozisyonlar üretemedi. Sarı lacivertlilerde terse atılan toplarla Maximin pozisyonlar bulurken, topsuz oyunda da bir o kadar etkisizdi. Lille defansı Maximin’e yakın oynayarak, onu kalelerinden uzak tutmayı denedi. Özellikle kornerlerde ön direk organizasyonlarından seken toplara ceza sahası çizgisi etrafından vurarak tehlikeli pozisyonlar bulan temsilcimiz, net fırsatlardan yararlanamadı. Fenerbahçe topu, üçüncü bölgede tuttukça pozisyonlar üretirken, konul ekip ise sürekli yerde zaman geçirerek oyunun soğumasına neden oldu. Fred’in yokluğunda merkez yerleşiminde problemler yaşanırken, orta saha ile Dzeko arasındaki boşluklar dikkat çekti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başlarında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle, İspanyol hakem uyarı anonsu yapılmasını istedi. 60’da En-Nesyri’nin oyuna girmesiyle 4-2-4’e dönen Fenerbahçe, uzun toplarla rakip ceza sahasına girmeye çalıştı. 90+2’de Diakite’nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Uzatmalara giden karşılaşmanın 110. dakikasında Lille’den Maldi kırmızı kart gördü. 118. dakikada David’in penaltıdan attığı golle Lille skoru 1-1 yaptı. Mücadele bu skorla sona erince Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.