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Samsunspor maçına devam edememişti! Ismail Jakobs'ta flaş gelişme

Samsunspor maçına devam edememişti! Ismail Jakobs'ta flaş gelişme

15:3311/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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Senegalli sol bek bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta görev aldı.
Senegalli sol bek bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta görev aldı.

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısında oyundan çıkan Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndan affını istedi.

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Ismail Jakobs, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanmıştı.


3-2 kazanılan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, ikinci yarıda yerini Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bırakmıştı.


Öte yandan Milliyet'in haberine göre Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndan affını istedi. Ismail Jakobs'un nihai durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.




#İsmail Jakobs
#Galatasaray
#Senegal

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