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Spor

Sakaryaspor’a Şanlıurfaspor şoku: Kritik haftada puan kaybı!

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor evinde Sakarayaspor’u konuk etti. Maç Şanlıurfaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Ümit Kurt, 17’ Marco Paixao’dan geldi. Şanlıurfaspor bu sonuçla 30 puanla 14. sıraya yükselirken Sakaryaspor ise 47 puanla 4.sırada yer aldı. Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maç özeti ve 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

16:02 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor evinde Sakarayaspor’u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor evinde Sakarayaspor’u 2-0 mağlup etti.

1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Galibiyet golleri Ümit Kurt ve Marco Paixao’dan geldi. Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek için

ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Şanlıurfaspor
#Sakaryaspor
#TFF 1. LİG
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