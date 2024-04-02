Trendyol 1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor evinde Sakarayaspor’u 2-0 mağlup etti.
1. Lig 28. haftasında Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Galibiyet golleri Ümit Kurt ve Marco Paixao’dan geldi. Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Şanlıurfaspor
#Sakaryaspor
#TFF 1. LİG
2 saat önce