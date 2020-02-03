SÜPER LİG

Saracchi koşulara başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Tedavisi devam eden Sarrachi fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.

Haber Merkezi AA
Sarı-kırmızılı kulüp Saracchi'yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp Saracchi'yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada koştu ve taktik çalıştı. Antrenman, dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale maçla tamamlandı.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Florin Andone, daha sonra kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başlarken, Radamel Falcao tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü.

  • Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Alanya'ya gidecek.

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