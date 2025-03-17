Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da başladı

Şampiyonayı Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Erişik, "70 ilden 2800 sporcunun katıldığı bu şampiyonanın ardından Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerde iki takım halinde katılacağız. Orada derece yapacak sporcularımız da A Milli Takım'a seçilecek ve dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dolayısıyla Antalya'daki bu organizasyonu, bir anlamda milli takım seçmeleri sayabiliriz." dedi.