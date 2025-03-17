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Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da başladı

14:2517/03/2025, Pazartesi
AA
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Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, Türk tekvandocuların son yıllarda aldıkları derecelerle Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.


Şampiyonayı Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Erişik, "70 ilden 2800 sporcunun katıldığı bu şampiyonanın ardından Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerde iki takım halinde katılacağız. Orada derece yapacak sporcularımız da A Milli Takım'a seçilecek ve dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dolayısıyla Antalya'daki bu organizasyonu, bir anlamda milli takım seçmeleri sayabiliriz." dedi.


Şampiyona, 22 Mart'ta sona erecek.

#Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
#Mehmet Erişik
#Milli Takım
#Tekvando

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