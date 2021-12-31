Türkiye'de teknik direktör sorunu: Neden hep aynı isimler gündeme geliyor?

Ömer Çelikbaşlı 31 Aralık 2021, 03:47 Yeni Şafak

Türkiye’de bir takımda hoca ayrılığı yaşandığı zaman, genellikle hep aynı grup teknik direktörlerin isimleri anılmaya başlar. Peki bu bir menajerlerin pazarlama stratejisi mi yoksa kalifiye yerli genç hoca sayısının az olmasından mı kaynaklanıyor? Özellikle dünyada Alman teknik direktörlerin belirgin bir hegemonyası göz önüne çıkmaya başlarken, onlar nasıl oldu da bu kadar kendini geliştirebildi? Türkiye’de hoca mı yetişmiyor? Ve aslında en önemli soru: Neden, yurt dışına oyuncu göndermeye çalışırken, hiç teknik direktör gönderemiyoruz? Bahsettiğimiz bu sorulara yanıt ararken Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve Spor Yazarı Ergin Aslan ile konuştuk.