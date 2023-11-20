Vincenzo Montella: Lider çıkmak istiyoruz

A Milli Takım, yarın akşam saat 22.45'te deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.





Teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Cenk Özkaçar Galler maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

'Lider çıkmak istiyoruz'

"Buraya en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz"





'Kazanmaya geldik'

"Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Buraya kazanmaya geldik"





'Rakibe göre 11 çıkarabiliriz'

"Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz"

'Futbolcuları tanımaya başladım'

"İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Bu futbolcuları tanımaya başladım. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim"





'Büyük potansiyele sahip'

"Kenan Yıldız, büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonra farklılık gösterecek, herkesin beklentileri daha yüksek olacak. Beni heyecanlandıran bir futbolcu"

Kenan Yıldız





'Her planı uygulayacağız'

"Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak"





Boey-Gedson milli takım durumu

"Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor"





'Federasyona teşekkür ediyorum'

"İlk geldiğimde organize olmuş ve çok iyi işleyen bir federasyon gördüm. Başarılı olduysak onların destekleri sayesinde oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum"





Cenk Özkacar ise şöyle konuştu:

'Elimden geleni yapıyorum'

"Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana hangi bölgede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yerimi bu konuda yadırgamıyorum. Takımımda da bu bölgede oynamışlığım var. Milli takım için elimden geleni yapıyorum"





'Lider ayrılmak istiyoruz'

"Bizim için çok önemli bir maç. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız"



















