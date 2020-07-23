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Epson projeksiyonun özellikleri neler?

Salgın günlerinde  dev ekranlar sevildi

Görüntü teknolojileri her geçen gün hızla gelişirken, evde vakit geçiren tüketicinin beklentilerine en iyi cevabı projeksiyonlar vermeye başladı. 500 inçe varan görüntü boyutu ve yüksek kontrast oranlarıyla projeksiyonlar artık düz panel ekranlarla rekabet ediyor. 4K deneyimi sunan projeksiyonlar, film ve oyun meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor ve evde sinema keyfi yaşatıyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Günümüzde belki de en hızlı yenilikler görüntü/görsel iletişim alanında yaşanıyor. Görüntü teknolojileri her geçen gün hızla gelişirken, evde vakit geçiren tüketicinin beklentilerine en iyi cevabı projeksiyonlar vermeye başladı. 500 inçe varan görüntü boyutu ve yüksek kontrast oranlarıyla projeksiyonlar artık düz panel ekranlarla rekabet ediyor. 4K UHD görüntü deneyimi sunan projeksiyonlar, film ve oyun meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor ve evde sinema keyfi yaşatıyor.

Maliyeti çok daha uygun
  • Geçmişte yüksek fiyatları, gün ışığında kalite kaybı yaşamaları ve kullanım ömürleriyle tüketicilerin mesafeli yaklaştığı projeksiyonlar hızla gelişiyor. Ev sinema sistemleri kategorisinde büyük ilerleme kaydeden projeksiyonlar, kullanıcısına 4K UHD görüntü kalitesinin yanı sıra yeni lazer görüntü teknolojisi sayesinde gün ışığında dahi canlı görüntüler sunuyor.

500 inçe kadar yani büyük ekran bir düz panel ekranın 10 katı boyutunda görüntü veren projeksiyonlar çok daha parlak ve yoğun renklere de sahip.

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10’da 1 maliyetle sunuyor

Projeksiyon ürünlerinde lider bir marka olan global teknoloji şirketi Epson, lazer projeksiyonlarıyla yüksek görüntü özelliğini uygun fiyatlarla sunarak alışkanlıkları değiştiriyor. Özellikle evde vakit geçirilen dönemde tüketicilerin sinemayı eve taşıdığını belirten Epson Türkiye Görüntüleme Ürünleri Satış Yöneticisi Mustafa Akmaz, şöyle konuşuyor:

  • “Her kullanıcıya uygun projeksiyon modelleri bulunuyor. Cep telefonu boyutundan açık havada yansıtma yapabilen modellere kadar onlarca seçenek var. Üstelik 10 katı boyutunda görüntü ve yüksek kaliteyi 10’da 1 fiyatına sunabiliyorlar.”

10 yıllık ömrü var.

Gün ışığında sinema keyfi

Projeksiyonlar 500 inçe varan ekran özellikleri, görüntü kalitesi ve yüksek kontrast oranıyla düz panel ekranlardan fazlasını vadediyor.

Bu uygun maliyetli 4K PRO-UHD projektörler, kullanıcısına eşit derecede beyaz ve renkli ışık çıkışı sağlayarak hem yüksek bir parlaklık hem de yoğun renkler üretiyor. Yüksek kontrast oranı ve derin siyah renkler gün ışığında bile sinema salonu etkisi yaratıyor. Üstelik bunun için ışıkları söndürmeye veya projeksiyon perdesi kullanmaya bile gerek kalmıyor.

10 yıla varan ömür

  • Kompakt boyutlarıyla evde yer kaplamazken HDMI bağlantı noktalarıyla bir oyun konsolu, set üstü kutusu, Blu-ray oynatıcı, tablet veya başka bir cihazdan 4K içerik görüntülerken Bluetooth ile kablosuz hoparlöre yüksek kalitede ses sunmak için bağlanabiliyor. Değişim ihtiyacını minimuma indiren uzun lamba ömrü sayesinde 10 yıl boyunca her gün büyük ekranda film izlenebiliyor.

Yakın gelecekte projeksiyon cihazlarının daha yüksek çözünürlük yanı sıra daha kompakt boyutlarıyla taşındığı her yeri eğlence merkezine dönüştürmesi bekleniyor. Üzerlerinde profesyonel ses sistemleri, internet, akıllı ev yönetim sistemleri, akıllı şehir yönetim sistemlerine bağlantı, kişisel asistan, sanal kıyafet gardırobu gibi birçok farklı yenilik eklenerek tek bir ürün haline evrilmesi hedeflenen Epson projeksiyonlar bu alanda çağı değiştirmeye hazırlanıyor.

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