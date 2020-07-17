Huawei MateBook X Pro Türkiye’de satışa çıkıyor

Çinli teknoloji üretecisi Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro'yu Türkiye pazarına sokuyor. Dış cephesi CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip Yeni Huawei MateBook X Pro; sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için kullanışlı bir cihaz.

Hafif ve taşınabilir yeni Huawei MateBook X Pro, 10. Nesil Intel Core i7-10510U ile eşsiz bir performans sunuyor. Huawei MateBook X Pro, Türkiye’ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor. Huawei, MateBook X Pro'da Ultra FullView adını verdiği ve yeni geliştirdiği ekranı kullanmış. Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro'da yüzde 91 ekran/gövde oranı sunarken, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan 3:2 en boy oranını tercih etmiş.

Ayrıca Huawei, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini de sunmuş.

Huawei MateBook X Pro

Huawei Çoklu Ekran İş Birliği

HUAWEI Share ile HUAWEI MateBook X Pro ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Çoklu Ekran İş Birliği (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. Huawei, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırarak sorunsuz bir şekilde bağlanmayı tam anlamıyla kullanıcılara sundu.