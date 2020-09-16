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Teknoloji Huaweiden, akıllıdinamik gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds Prokulaklık
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Huawei'den, akıllı dinamik gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds Pro kulaklık

Huawei, gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları Huawei FreeBuds Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei FreeBuds Pro, dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü önleyici kulaklığı olarak Huawei’nin ses ürünleri arasında yeni amiral gemisi koltuğuna oturdu.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Huawei Buds 3
Huawei Buds 3

Huawei FreeBuds Pro, şıklık ve rahatlık düşünülerek tasarlandı. Minimalizmin tasarım ilkelerine bağlı kalan Huawei FreeBuds Pro, her bir öğenin hem işlevsel hem de şık olmasını sağlarken, gereksiz tasarım özelliklerini ortadan kaldırıyor.

  • Yeni kulaklıklar, tüketicileri memnun edecek yenilikçi, benzersiz bir aktif gürültü önleme teknolojisi ile mükemmel işçilik, mükemmel ses kalitesi ve uzun süreli konfor sunuyor.Benzersiz bir kulak içi tasarıma sahip olan Huawei FreeBuds Pro, üç farklı boyutta silikon kulak tıkacı ile birlikte geliyor.

Huawei Ses Laboratuvarı, dünya çapında 1.000'den fazla gerçek kullanıcıdan kulak kanalı verilerini topladı ve analiz etti. Böylece Huawei AI Life uygulamasında bulunan ve kullanıcıların mükemmel uyumu bulmalarını sağlayan bir uyum algılama özelliği ile kulaklığı güçlendirdi.

Huawei Bud 3

Gürültü engelleme yeni bir boyut kazanıyor

Huawei FreeBuds Pro ile Huawei'nin ses mühendisleri, hoparlör ve dinamik sürücü arasına özelleştirilmiş bir dinamik süspansiyon ekledi.

  • Önde gelen Hi-Fi üreticileri tarafından kullanılan bir tekniği kablosuz kulaklıklara taşıyan bu teknoloji, tüm kulaklığın akustik sistemini stabilize ederek canlı ve net bir ses sağlamak için titreşimleri azaltıyor. FreeBuds Pro, kullanıcının kulak tipine göre sesi otomatik olarak optimize etmek için kulak içi mikrofondan gelen verileri kullanan yeni bir özellik olan Dinamik EQ Ayarı ile mükemmel ses kalitesini tamamlanıyor.

Özellikleri dikkat çekiyor.

Dijital ses dünyasına akıllı bağlantı

Bir dizi diğer akıllı özellik, kullanıcı deneyimini daha da geliştirerek Huawei FreeBuds Pro'yu kullanmayı bir zevk haline getiriyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.

Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Ürünün Ekim ayı içerisinde Türkiye'de olması bekleniyor.

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