'Ucuz iPhone' bekleyenlere iyi haber

Apple'ın bir süredir ucuz bir iPhone modeli üzerinde çalışmalar yaptığı basında yer alıyordu. Tayvanlı piyasa araştırma şirketi Trendforce, yeni sunduğu raporda Apple'ın yeni 4 inç ekranlı cihaz için çalışıldığı bilgisine yer verdi.
NTV'de yer alan habere göre; söz konusu modelin diğer modellere oranla daha düşük fiyata sahip olduğu için 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE'nin yeni sürümü olacağı ifade ediliyor.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan diğer iddialara göre, iPhone SE 2 modeli 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak.
iPhone SE 2'de yer alması beklenen özellikler
- Ekran: 4-inç IPS LCD
- İşlemci: Apple A10 yonga seti
- Arka kamera: 12-megapiksel
- Ön kamera: 5-megapiksel
- Hafıza: 2 GB RAM
- Depolama: 32 GB dahili
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