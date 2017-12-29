Apple kullanıcılarından özür diledi

Apple eski cihazlarında yaşanan batarya performansındaki düşüşü dengelemek için cihazın performansını düşürdüğünü itiraf etmişti. Yani Apple zaman içersin de yıpranan bataryalar ile kullanıcılarına aynı kullanım süresini sunabilmek için cihazın performansını düşürdüğünü itiraf etti. Bu sayede cihaz yine aynı batarya performansını kullanıcılarına sunabilecekti.

Lakin Apple kullanıcılar bu durumda rahatsız oldu ve Apple’ın yeni telefon alımlarına yönlendirdiğini ifade ederek bir bir dava açmaya başladı.

TEKNOLOJİ 1 trilyon dolarlık dava açıldı

ABD’li teknoloji devi Apple ise bu duruma kayıtsız kalmayarak kullanıcılarından özür diledi. Özrün karşılığı olarak ise servis batarya değişim bedelinde indirim yapacağını açıkladı. iPhone 6 ve sonrası modeller için uygulanacak uygulamada 79 dolar olan batarya değişim ücreti 29 dolara inecek. Türkiye’de ise 319 TL olan batarya değişim fiyatı ise 130 TL fiyat bandına gerileyecek. 2018 Ocak ayının sonunda başlayacak olan özür indiriminden Apple kullanıcıları yılsonuna kadar da faydalanabilecek.

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Söz konusu sorundan kurtulmanın yolunu batarya değişimi veya cihaz değişimi olduğunu belirten Apple, kullanıcılarını oldukça kızdırmıştı. Umarız kullanıcılarına sunduğu bu indirim ateşin durulmasına neden olur.