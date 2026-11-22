Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmeden hemen önce kabin içinde yaşananlar, bir yolcunun kamerasına yansıdı.
KABİN İÇİNDE BÜYÜK PANİK VE KELİME-İ ŞEHADET SESLERİ
Yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın kontrolden çıkmaya başladığı dakikalarda kabin içinde büyük bir panik yaşandığı görülüyor. Yolcuların korku dolu bağırışlarının ve çığlıklarının duyulduğu kayıtta, çekimi yapan yolcunun Kelime-i şehadet getirdiği anlar tüyleri diken diken etti.
PİLOTUN TÜM ÇABASINA RAĞMEN FACİA ÖNLENEMEDİ
Faciaya ilişkin daha önce kamuoyuna yansıyan dış kamera görüntülerinde de uçağın havadaki zorlu mücadelesi dikkat çekmişti. Görüntülerde uçağın irtifasını korumakta büyük güçlük çektiği, havada defalarca alçalıp yükseldiği ve pilotların uçağı kurtarmak için gösterdiği tüm çabalara rağmen kazanın önüne geçilemediği yer aldı.
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