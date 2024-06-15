"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları kontrol edilmeye başladı. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.