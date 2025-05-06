YÖKDİL başvuruları başladı: ÖSYM 2025 e-YÖKDİL İngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri başvuru tarihleri ve kılavuzu

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YÖKDİL 2025 sınavları için başvurular başladı. 2025 YÖKDİL İngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri alanlarında düzenlenecek olan sınavlara başvuru işlemleri https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. İşte ÖSYM YÖKDİL sınav başvuru kılavuzu ve duyurusu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuruların başladığını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, başvurular https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav ücreti ödeyerek gerçekleştirilebilecek. İşte 2025 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve işlemleri.
YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM'nin sınav başvurularına ilişkin yayınladığı duyuru şu şekilde;
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir. Adaylar, deneme e-Sınav Uygulaması ve 2025 e-YÖKDİL Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YÖKDİL 2025/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Başvuruların Alınması
2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/2), İngilizce-Sağlık Bilimleri alanında 25 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava başvurular, 6-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
e-YÖKDİL 2025/3 (İngilizce-Fen Bilimleri): Başvuruların Alınması
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir. Adaylar, deneme e-Sınav Uygulaması ve 2025 e-YÖKDİL Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.