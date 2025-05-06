YÖKDİL başvuruları başladı: ÖSYM 2025 e-YÖKDİL İngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri başvuru tarihleri ve kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuruların başladığını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, başvurular https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav ücreti ödeyerek gerçekleştirilebilecek. İşte 2025 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve işlemleri.





YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'nin sınav başvurularına ilişkin yayınladığı duyuru şu şekilde;





e-YÖKDİL 2025/1 (İngilizce-Sosyal Bilimler): Başvuruların Alınması

2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( e-YÖKDİL 2025/1 ), İngilizce-Sosyal Bilimler alanında 24 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.





Sınava başvurular, 6-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.





Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.





e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir. Adaylar, deneme e-Sınav Uygulaması ve 2025 e-YÖKDİL Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI









e-YÖKDİL 2025/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Başvuruların Alınması





2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/2), İngilizce-Sağlık Bilimleri alanında 25 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.





Sınava başvurular, 6-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.





Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.





e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.





e-YÖKDİL 2025/3 (İngilizce-Fen Bilimleri): Başvuruların Alınması

2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( e-YÖKDİL 2025/3 ), İngilizce-Fen Bilimleri alanında 31 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.





Sınava başvurular, 6-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.





Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.



