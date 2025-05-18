Yeşilçam'da rol aldığı birçok yapım ile hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Mekin'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşıda? Ahmet Mekin nereli ve hastalığı nedir? gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte usta sanatçının hayatı hakkındaki bilgiler.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi.
Uzun yıllardır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Mekin, mahalle merkezinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kalça kemiğinde kırık tespit edilen usta oyuncunun ameliyata alınacağı öğrenildi. Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.
AHMET MEKİN KİMDİR?
Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, (17 Ağustos 1932, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.
1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.
1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.
1958: Sevmek Günah Mı
1959: Aşkın Acıları
1959: İzmir Ateşler İçinde
1960: Aşktan da Üstün
1961: Altın Kalpler
1961: Bitmeyen Mücadele
1961: Sokaktan Gelen Kadın
1961: Vatan Fedaileri
1961: Yedi Günlük Aşk
1962: Aramıza Kan Girdi
1962: Beş Kardeştiler
1962: Gurbet Yolcuları
1963: Acı Aşk
1963: Cilalı İbo Perili Köşkte
1963: Zoraki Milyoner
1964: Ana Bizi Eversene
1964: Avare
1964: Çöl Kanunu
1964: Devlet Kuşu
1964: Güzeller Kumsalı
1964: Halime'den Mektup Var
1964: Kan Ve Gurur
1964: Kardeş Kanı
1964: Kelebekler Çift Uçar
1964: Ölüm Allahın Emri
1964: Vur Gözünün Üstüne
1964: Vurun Kahpeye
1965: Aklın Durur
1965: Akrep Kuyruğu
1965: Büyük Şehrin Kanunu
1965: Canım Benim
1965: Cennet Fedaileri
1965: Kırbaç Yarası
1966: Çingene
1966: Fakirin Mehmet
1966: Kır Atlı Efe
1966: Nefesini Keseceğim
1966: Topal Osman
1968: Ana Hakkı Ödenmez
1968: Beşikteki Miras
1968: Dertli Pınar
1968: Kadın Asla Unutmaz
1968: Urfa İstanbul
1969: Bataklı Damın Kızı Aysel
1969: Bir Türk'e Gönül Verdim
1969: Cezaları Ölümdü
1969: Gülnaz Sultan
1969: Gurbette Ölenler
1969: Hedefte Vuruşanlar
1970: Adım Beladır
1970: Beyaz Güller
1970: Beyaz Tabakta Siyah Üzüm
1970: Çeko
1970: Damarımda Kanımsın
1970: Dönme Bana Sevgilim
1970: Düşen Bir Yaprak Gibi
1970: Gelin Kız
1970: Her Günaha Bir Kurşun
1970: Kader Bağlayınca
1970: Kralların Kaderi
1970: Yılan Kadın
1971: Ateş Ve Barut
1971: Bir Avuç Kan
1971: Çark
1971: Fedailer Mangası
1971: İdamlık
1971: Kanlı Define
1971: Kara Gün
1971: Krallar Kralı Hüdaverdi
1971: Silahlar Affetmez
1971: Üç Kabadayı
1971: Üçünüze Bir Mezar
1972: Aslanların Ölümü
1972: Baskın
1972: Bir Garip Yolcu
1972: Biz Belayı Severiz
1972: Dokunma Ölürsün
1972: Hesabı Kim Ödeyecek
1972: Kaderin Esiriyiz
1972: Karaoğlan Geliyor
1972: Ölüm Kanunu
1972: Tekrar Güneş Doğacak
1972: Tövbekar
1972: Yaralı Kurt
1973: Bebek Yüzlü
1973: Bu Toprağın Kızı
1973: Cano
1973: Çaresizler
1973: Geçmiş Zaman Elbiseleri
1973: Kaderimiz
1973: Kurt Dölü
1973: Pembe Dünya
1973: Soğukkanlılar
1973: Vahşet
1973: Zalim Avcı
1974: Bahriyeli Kemal
1974: Belalılar
1974: Düğün
1974: Garip Kuş
1974: Gün Akşam Oldu
1974: Kin
1974: Reşo / Vatan İçin
1974: Uygunsuzlar
1975: A'dan Z'ye Kadar
1975: Ana Kurban Can Kurban
1975: Cemil
1975: Ezilenler
1975: Kaygısızlar
1975: Tatlı Tatlı
1975: Üç Gelin Altı Damat
1976: Atmaca Ali
1976: Defineci
1976: Evlatlık / Çıngar
1976: Günah
1976: Korkunç Şüphe
1976: Profesyonel / Kadın Çapkın Olunca
1976: Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun
1977: Bir Adam Yaratmak
1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse
1977: Bir Yürek Satıldı
1977: Cemil Dönüyor
1977: Halı Türküsü
1977: Selvi Boylum Al Yazmalım
1978: Avare
1978: Ayağında Kundura - Ceylan
1978: Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep
1978: Denizin Kanı
1978: Kaplanlar Ağlamaz
1978: Sabır Taşı
1978: Yaşam Kavgası
1979: Fadile
1979: Fırat
1979: Nazey
1979: Ne Olacak Şimdi
1980: Kartal Murat
1980: Kul Sevdası
1980: Vurun Beni Öldürün
1981: Günah Defteri
1981: Makber
1981: Milcano
1981: Yılanı Öldürseler
1982: Beni Unutma
1982: Ceza
1982: Çiçek Abbas
1982: Hülyam
1982: Ölümsüz
1982: Sen De Mi Leyla
1982: Seni Kalbime Gömdüm
1983: Gecenin Sonu
1983: Kaderimiz
1983: Küçük Ağa
1984: Aliş ile Zeynep
1984: Kader Çıkmazı
1984: Kadınca
1984: Kanun Kanundur
1985: Ateşdağlı
1985: Bugünün Saraylısı
1985: Kurşun Ata Ata Biter
1985: Kuyucaklı Yusuf
1986: Öksüzler
1986: Yapayalnız
1987: Kavanozdaki Adam
1988: Kuruluş "Osmancık"
1989: Ceylan
1993: Oğlum Ve Ben
1994: Sahte Cennet
1997: Mektup
2004: Aşk Mahkumu
2004: Hoşgeldin Hayat
2005: Savcının Karısı
2006: Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
2008: Bir Varmış Bir Yokmuş
2010: Görünmeyen
2010: Kağıt
2010: Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
2011: 72. Koğuş
2011: Umut Üzümleri
2012: Kayıp Şehir
2013: Bugünün Saraylısı
2013: Salıncak
2013: Tatar Ramazan
2014: Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi"
2014: Kod Adı Reaksiyon
2014: Not Defteri
2014: Yunus Emre: Aşkın Sesi
2015: Bizim Hikaye
2015: Seddülbahir 32 Saat
2016: Arkadaşlar İyidir
2016: Filinta
2018: Karanlıktaki Melekler
2019: Bir Türk Masalı
2019: Kimse Bilmez
2022: O Kız
2022: Bir Türk Masalı
1959: Evlatlık
1976: Evlatlık / Çıngar
1992: 4. Ankara Uluslararası Film Festivali - "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"
2002: 39. Altın Portakal Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
2010: 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü
2011: 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Görünmeyen
2013: 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü
2018: 25. Uluslararası Adana Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2019: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü