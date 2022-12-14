Aile destek ödemesine nasıl başvuru yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Aile destek paketi ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Yılın son ayı olan aralık ayının ortasına yaklaşırken aile destek ödemeleri ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Aile destek ödemesine nasıl başvurulur?

AİLE DESTEK ÖDEMESİNE NASIL BAŞVURULUR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı aile destek ödemelerinin günleri merak ediliyor. Geçtiğimiz ay 8 Kasım tarihinde aile destek ödemeleri yapılmıştı. Aralık aile destek ödeme günleri açıklandığı zaman habere eklenecek.

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AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

Aile Destek Programı'nda hane başına 450 lira ile 600 lira arasında ödeme yapılacak. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında ödeme yapılmış olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve 27 Haziran Pazartesi günü başlayan Aile Destek Programı başvurularıyla birlikte, detayları da araştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaştı.

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