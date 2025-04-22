Akademik hayallere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday, 13 Nisan’da yapılan 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. Emniyet personeli dahil 23 bin 34 kişinin görev yaptığı sınava 175 bin 836 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.