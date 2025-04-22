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ÖSYM takvimi paylaştı: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimi paylaştı: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:2922/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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ALES-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, şimdi gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM takvimi paylaştı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...

Akademik hayallere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday, 13 Nisan’da yapılan 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. Emniyet personeli dahil 23 bin 34 kişinin görev yaptığı sınava 175 bin 836 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

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