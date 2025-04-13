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Gözler MEB 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler MEB 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:0613/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Açık lise 2. dönem sınav sonuç ekranı
Açık lise 2. dönem sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçlarını, aolweb.meb.gov.tr adesinden sorgulayabilecek. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları üç oturumda uygulandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. MEB tarafından 26 Mart tarihinde AÖL soru ve cevapları açıklandı. Şimdi gözler açık öğretim lisesi sınav sonuçlarında. Peki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonucu açıklandı mı? İşte AÖL sonuç tarihi.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.

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#Açık öğretim lisesi sonuçları
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Gözler MEB 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?