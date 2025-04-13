Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları üç oturumda uygulandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. MEB tarafından 26 Mart tarihinde AÖL soru ve cevapları açıklandı. Şimdi gözler açık öğretim lisesi sınav sonuçlarında. Peki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonucu açıklandı mı? İşte AÖL sonuç tarihi.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.