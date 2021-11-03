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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümünün fragmanı yayınlandı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yayınlanan yeni fragmanı yine nefes kesen sahne oldu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 8. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölümünden

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 7. bölümünde de nefes kesecek. Her perşembe ekrana gelen filmin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm

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