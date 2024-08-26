Altın fiyatları son durum, gram ne kadar, çeyrek kaç TL? Altın düştü mü çıktı mı? sorusu yatırımcı tarafından merak konusu. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz oranını tahminen 25 baz puan indireceğini satıl almış görünüyor. Bugün alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalıçarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte, 26 Ağustos 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları...