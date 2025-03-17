Fed 2025 yılının 2. Faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar ve finans çevrelerinin gözü fed'in yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Kritik karar öncesi kripto paralar da hareketlendi. Peki bitcoin ve ethereum ne kadar kaç dolar?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar, saat 22.00'de paylaşılacak.

Bitcoin ne kadar kaç dolar?

Bitcoin bugün sabah seansında 83 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu bölge ayın en düşük seviyesinden yüzde 10'dan fazla artış gösterdiği anlamına gelirken, bu yükseliş kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeniden iyimser bir hava oluşturdu.

Popüler analist ve kripto milyoneri Josh Mandell, Bitcoin'in 84 bin doların üzerinde bir kapanış yapması halinde ay sonuna adar 100 bin dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu ileri sürdü. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 81 bin 906 dolar ile 85 bin 217 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 82 bin 603 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.19'da 83 bin 226 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum kaç dolar?

Ethereum'da yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyallerinin olduğu görülüyor. Ethereum'da yeni haftaya bin 890 dolardan işlem görmeye başladı.







