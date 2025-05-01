1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu sene Perşembe günü düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. İşçi ve Emekliler Bayramı resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor. Ayrıca 1 Mayıs, pek çok ülkede de resmî tatil olarak kabul ediliyor.

1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Para transferi resmi tatillerde ve hafta sonu yapılamıyor. Havale aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için üniversiteler tatil olacak.

1 MAYIS’TA MARKETLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu tarihte kamu kurumları, bankalar, postaneler ve okullar kapalı oluyor. Ancak, temel ihtiyaçların karşılanması için marketler genellikle resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK, A101, BİM gibi zincir marketlerin 1 Mayıs 2025’te açık olması bekleniyor, ancak çalışma saatlerinde bölgesel farklılıklar veya tatil düzenlemelerine bağlı değişiklikler yaşanabilir. Geçmiş yıllarda, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde marketlerin çoğu normal çalışma saatlerinde (09:00-21:00) veya bazı bölgelerde 10:00-22:00 gibi esnek saatlerde hizmet verdi.

1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Perşembe günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAĞI, AİLE HEKİMLİĞİ AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Aile hekimlerinin görevli oldukları sağlık ocakları kapalı olacak.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS’TA KAPALI OLAN YERLER

Okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, bankalar, kargo firmaları, eczaneler, noterler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Eczaneler ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

1 MAYISTA KAPALI OLACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul’un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığını duyurdu.

Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyeceğini bildiren Valilik, 1 Mayıs'ta bazı yolların ve metro istasyonlarının trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Valilik kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları şöyle sıraladı:

METRO, TRAMVAY VE OTOBÜSLER

30 Nisan 2025 günü saat 20.00’dan itibaren tedbirler bitimine kadar;

-Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren;

1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması, istendi.







