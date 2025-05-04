Sırrı Süreyya Önder’in 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evliliğinden dünyaya gelen Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay ile hayatını birleştirirken eşinin reklamcılık sektöründe çalıştığı biliniyor. Peki Ceren Önder kimdir, kaç yaşında? İşte, Ceren Önder’in hayatı…
Sırrı Süreyya Önder’in kızı, Ceren Önder babası için düzenlenen cenaze töreninde yazdığı mektubu okudu. Ceren Önder “ Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim dileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.” ifadelerini kullandı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN KIZI CEREN ÖNDER KİMDİR?
Ceren Kandemir Önder, 1 Aralık 1911 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. 34 yaşındaki Ceren Önder, babasının edebi yönünden etkilenmiştir. Şair olan Ceren Önder’in Ayıp Payı isimli bir şiir kitabı bulunuyor.
2015 yılında, Emre Abay Kandemir ile evlenen Ceren Önder’in Can isminde bir erkek çocuğu bulunuyor.