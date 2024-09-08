Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu merak konusu olurken, saldırgan gözaltına alındı.

Cübbeli Ahmet saldırıya mı uğradı, Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu nasıl?

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir dernekten çıkan Ünlü'nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden Ünlü'nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti. Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın kim olduğu, aslen nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hayatı ve biyografisi.

Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü kimdir?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965'te dünyaya geldi. Türk vaiz, hafız ve yazardır. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken ilim tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı.

11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti. 12 yaşında Yavuz Selim ve Kasım Paşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler köyü Kur'an kursunda Resul Bölükbaş'tan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında, tahsili uzun seneler sürecek olan kitapları 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 yılında on binlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu.







