Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy Kimdir? İşte Hayatı ve Bilinmeyenleri

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin tanınmış jeoloji mühendislerinden biri olarak uzun yıllardır kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. 1950 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Üşümezsoy, Kırım kökenli Tatar bir ailenin evladıdır. Eğitim hayatına Pertevniyal Lisesi’nde başlayan Üşümezsoy, 1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girerek bilim yolculuğuna adım attı.

Akademik kariyerini aynı üniversitede sürdüren Üşümezsoy, yüksek lisans ve doktorasını da burada tamamladı. 1991 yılında profesörlük unvanını alarak İstanbul Üniversitesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca Almanya’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak da bulundu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) de bir dönem görev alan Üşümezsoy, özellikle deprem bilimleri alanında yaptığı araştırmalarla biliniyor.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN DEPREM TAHMİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

1999 Marmara Depremi’nin ardından yaptığı açıklamalar ve öngörülerle dikkatleri üzerine çeken Üşümezsoy, depremlerle ilgili bilimsel çalışmalarını halkla paylaşma konusunda öncü isimlerden biri oldu. İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili yaptığı değerlendirmeler, sık sık gündeme geliyor. En son 6.2 büyüklüğündeki potansiyel İstanbul depremleriyle ilgili açıklamalarıyla haberlerde yer aldı.

HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Şener Üşümezsoy yalnızca bir akademisyen değil; aynı zamanda yazarlık kimliğiyle de ön plana çıkıyor. "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş İçin Deprem Rehberi" gibi kitaplarla kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan Üşümezsoy, deprem riskiyle ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, ekonomi, tarih ve strateji gibi farklı alanlarda da birçok kitap kaleme aldı.







