Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 17 ilçeye sahip Diyarbakır'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Diyarbakır'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Diyarbakır ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Diyarbakır'ın posta kodu kaç?

Diyarbakır'ın posta kodu 21000'dır.

Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları

- Bağlar İlçesi: 21090

- Bismil İlçesi: 21500

- Çermik İlçesi: 21600

- Çınar İlçesi: 21750

- Çüngüş İlçesi: 21870

- Dicle İlçesi: 21830

- Eğil İlçesi: 21470

- Ergani İlçesi: 21950

- Hani İlçesi: 21800

- Hazro İlçesi: 21560

- Kayapınar İlçesi: 21070

- Kocaköy İlçesi: 21450

- Kulp İlçesi: 21900

- Lice İlçesi: 21700

- Silvan İlçesi: 21640

- Sur İlçesi: 21200

- Yenişehir İlçesi: 21120

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







