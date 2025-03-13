Pi Günü, ünlü matematik sabiti Pi sayısının anısına özel olarak her yıl dünya çapında 14 Mart'ta kutlanmaktadır. 14 Mart tarihinin seçilmesinin sebebi ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Ülkemizde 2007 yılında kutlanılan Pi Günü Amerikalılarda 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir. Peki, Pi Günü nedir, pi sayısı kaç? İşte 14 Mart Pi Günü tarihçesi.

Pİ SAYISI KAÇ?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir.

Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ ANLAM NEDİR?

Pi sayısı, değeri tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilmektedir. Sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanmaktadır.

Eski Mısır'da Rhind Papirüsü'nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pİ SAYISI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Pi Sayısı gününü 14 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlanılır. Matematikçiler açısından bugün özel gündür. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Amerikalılar ise Pi Günü'nü 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

Dünya da her yıl 14 Mart'ta matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit pi sayısı anısına kutlanır. 14 Mart günü Pi Sayısı olan 3,14'e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak anılmasına vesile olmuştur.







