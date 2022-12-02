Dünya ABD basınından dikkat çeken analiz Türkiye Suriyede askeri harekat konusunda kararlı
AMERİKA

ABD basınından dikkat çeken analiz: Türkiye Suriye'de askeri harekat konusunda kararlı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara harekatı hazırlığı dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ABD basını Amerikalı yetkililerin Ankara'daki muhataplarıyla görüşmelerinden sonuç alınamadığını aktardı. Haberde görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna da vurgu yapıldı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD basınından dikkat çeken analiz: Türkiye Suriyede askeri harekat konusunda kararlı
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden son dönemde düzenlenen terör saldırılarına karşı etkili hava operasyonlarına imza attı. Terörü kaynağında bitirmek isteyen Ankara, şimdi ise kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor.ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon kararlılığına dikkati çekti. Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir diplomatik kriz olduğunu yazan dergi, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." dedi.

  • Ayrıca ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'da olduğu kaydedildi.

'GERİ ADIM ATMIYORLAR'

Diğer taraftan daha önce benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna da vurgu yapıldı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ORTAĞIMIZ DİYE BAHSETTİLER

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den "ortağımız" diye bahseden Mulroy, "Ancak ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir." şeklinde bir tez öne sürdü.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, sınırlarımızdaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırılarıyla yine masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir.

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki saldırıda 5 yaşındaki bir evladımız ile 22 yaşında gencecik bir öğretmenimizi katleden terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz." demişti.

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