Füze haberlerini yalanlayan İran'dan Türkiye'ye ortak teknik iş birliği teklifi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinden Türkiye’ye füze atıldığına dair haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada düşmanların sahte bayrak operasyonlarına karşı uyarıda bulunuldu. Arakçi, İran’ın iyi komşuluk ilkesine bağlı olduğunu ve Türkiye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirterek, olası iddiaları incelemek için ortak teknik iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik iş birliğine hazırdır" dedi.
"İran ortak teknik iş birliğine hazır"
İran’ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin, İran’dan Türkiye’ye füze atıldığına dair bazı kaynaklar tarafından yayımlanan haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdiğini, bölge barışı ve dostluğunun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik iş birliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.