Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza şehit oldu

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı grubu olan Kudüs Tuıgayları, Gazze'de Kassam mücahitleri ile omuz omuza direniyor. Ebu Hamza ismiyle bilinen Naci Ebu Seyf, özellikle yaptığı açıklamalar ve esir yönetimiyle ön plana çıkan bir isimdi. Açıklamalarıyla direnişe güç veren mücahit Ebu Hamza, İsrail saldırısında ailesiyle birlikte şehit oldu.