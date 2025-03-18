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Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza şehit oldu

Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza şehit oldu

Furkan Erten
Furkan Erten
16:0818/03/2025, الثلاثاء
G: 18/03/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kudüs Tugayları Askeri Sözcü Ebu Hamza, İsrail’in vahşi saldırılarında şehit oldu. Asıl ismi Naci Ebu Seyf olan Ebu Hamza ile birlikte direniş grubunun lider kadrosundan Hasan en-Naim’in de hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı grubu olan Kudüs Tuıgayları, Gazze'de Kassam mücahitleri ile omuz omuza direniyor. Ebu Hamza ismiyle bilinen Naci Ebu Seyf, özellikle yaptığı açıklamalar ve esir yönetimiyle ön plana çıkan bir isimdi. Açıklamalarıyla direnişe güç veren mücahit Ebu Hamza, İsrail saldırısında ailesiyle birlikte şehit oldu.

Ebu Hamza'nın maskesiz fotoğrafı da ilk kez paylaşıldı.
#Gazze
#Kudüs Tugayları
#İsrail

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