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PKK Ali Haydar Kaytan’ı gömenleri infaz etmiş

MİT ve TSK’nın nokta operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK, çöküşü yavaşlatmak için kayıpları sır gibi saklıyor. Kırmızı listede aranan PKK’nın kurucularından ‘Fuat’ kod adlı sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Ali Haydar Kaytan’ın ölümü de gizlenen kayıplardan. Terör örgütü, Kaytan’ın cesedini gömenleri de infaz ederek ortadan kaldırmış.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK, Ali Haydar Kaytan’ı gömenleri infaz etmiş
PKK’lı Ali Haydar Kaytan, 65 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını veren terörist.

MİT ve TSK’nın nokta operasyonlarıyla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, çöküşü yavaşlatmak için verdiği kayıpları saklıyor. PKK’nın, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Fuat” kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın ölümünü de örgütten kopuşları engellemek için gizlediği belirlendi. Yerel kaynaklar, bebek katili Abdullah Öcalan’la birlikte PKK’yı kuran 6 isimden birisi olarak gösterilen ve 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan Kaytan’ın, Eylül 2019’da Kandil’deki hava harekatında öldürüldüğü bilgisini vermişlerdi.

BİLENLER YOK EDİLDİ

Kaytan’ın öldürüldüğü operasyon sonrasında yaşananlar ortaya çıktı. Elebaşının ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlenmiş. Kaytan’ın cesedi sadece üst kadro tarafından bilinen bir yere gömülmüş ve defin işlemini yapan PKK’lılar da infaz edilmiş. Kaytan’ın ölümü, PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında da tartışmaya neden oldu. Bayık örgütü “tedbirsizlikle” suçlarken, Karayılan ise mağaralardan çıkamayan Bayık’ı elebaşlarını eleştirmek ve kaderine terk etmekle suçladı.

MİT ve TSK'dan nokta operasyon: PKK'nın sözde kurucularından 'Ali Haydar Kaytan' etkisiz hale getirildi
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PKK Ali Haydar Kaytan’ı gömenleri infaz etmiş

Terör örgütü, Ali Haydar Kaytan'ın cesedini gömenleri ortadan kaldırmış.

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