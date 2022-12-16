Dünya Rusyanın füze saldırısı düzenlediği Kievde halk metro istasyonu ve otoparklara sığındı
AVRUPA

Rusya'nın füze saldırısı düzenlediği Kiev'de halk metro istasyonu ve otoparklara sığındı

Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle başkent Kiev sakinleri metro istasyonu ve otoparklara sığındı. Ukrayna'nın enerji altyapısında oluşan hasar nedeniyle acil durum ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın füze saldırısı düzenlediği Kievde halk metro istasyonu ve otoparklara sığındı
Kiev'de vatandaşların bazıları kendilerini korumak için otoparklara sığındı.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları yüzünden sabah saatlerinden beri Kiev'de hava saldırısı alarmı çalıyor.

Başkentte halk, saldırılardan korunmak için metro istasyonları, otoparklar ve altgeçitlere sığındı.

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Ukrayna'nın enerji sisteminde acil durum ilan edildi

Öte yandan Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkeye yönelik gerçekleşen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığını belirtti.

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Ukrayna Birleşik Enerji Sistemi'nin elektrik üretim imkanının yüzde 50'den fazlasını kaybettiği ve bu nedenle enerji sisteminde acil durumun ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

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Rusya 60'tan fazla füze fırlattı

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiği duyurmuştu.

Başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerine atılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiği bildirilmişti.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerinde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtmişti.

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