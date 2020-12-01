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Dünya Suudi Arabistandan İsrail izni Tel Avive gidecek BAE uçakları hava sahasını kullanabilecek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan İsrail izni: Tel Aviv'e gidecek BAE uçakları hava sahasını kullanabilecek

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
BAE'den İsrail'e giden uçaklar, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak.
BAE'den İsrail'e giden uçaklar, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak.

İsrail'in I24news kanalında yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarına hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının BAE seferlerinde hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

  • Böylece İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu.

Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den bir heyet 31 Ağustos'ta Abu Dabi'ye gitmişti.

Kushner'in öncülük ettiği bazı ABD'li yetkiler İsrail heyetiyle birlikte aynı uçakla Tel Aviv'den Abu Dabi'ye hareket etmiş, söz konusu uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye ulaşmıştı.

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