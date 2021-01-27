Dünya Ukrayna Donanmasına Bayraktar TB2 tanıtımı
AVRUPA

Ukrayna Donanması'na Bayraktar TB2 tanıtımı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ile görüşen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın tanıtımını yaptı. Görüşme sonrası Neijpapa, Ukrayna Donanması'nın bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'lar alacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Haluk Bayraktar, Ukraynalı komutana Bayraktar TB2 maketi takdim etti.
Haluk Bayraktar, Ukraynalı komutana Bayraktar TB2 maketi takdim etti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde bir araya geldi.

İHA tedariki görüşüldü

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.

Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.

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