Dünya Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy Türkiye-Ukrayna savunma iş birliğini değerlendirdi Ortak çıkarımız olacak
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Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy Türkiye-Ukrayna savunma iş birliğini değerlendirdi: Ortak çıkarımız olacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi. Uruskiy; "Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli. Ülkelerimizin ticaret hacminin en az 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli var ve Ukrayna bu potansiyeli yakın zamanda gerçekleştirmeye istekli" dedi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna savunma kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİHA üretimi kapsamında teknoloji paylaşımına ilişkin anlaşmalar da öncesinde imzalanmıştı.

Haber Merkezi AA
Uruskiy, iş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiği kanaatinde.
Uruskiy, iş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiği kanaatinde.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, savunma alanında Türkiye-Ukrayna iş birliğini olumlu gördüğünü belirterek "Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli." dedi.

Ukrayna'da savunma teknolojileri ve yüksek teknoloji geliştirilmesi için Temmuz 2020'de kurulan Stratejik Endüstriler Bakanlığının başındaki Uruskiy, Türkiye-Ukrayna savunma iş birliğini değerlendirdi.

Geçtiğimiz senelerde iki ülke arasında ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirten Uruskiy, sadece 2020'nin ikinci yarısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Uruskiy, ayrıca Stratejik Endüstriler Bakanı olarak kendisinin de pek çok kez Türkiye'ye gidip savunma şirketlerinin kabiliyetleriyle tanışma imkanı bulduğunu belirterek "Bunlar Kiev'in Ankara'yla iş birliğinin geliştirilmesine verdiği özel önemi göstermektedir." diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var
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Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

Ticaret hacmi 10 milyar dolara yükselecek

İlişkilerin sadece karşılıklı resmi ziyaretlerle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Uruskiy, "İlişkiler pek çok diğer alanda da gelişiyor. Ülkelerimizin senelik ticaret hacminin en az 10 milyar dolara ulaşma potansiyeli var ve Ukrayna bu potansiyeli yakın zamanda gerçekleştirmeye istekli." dedi.

Uruskiy, Kasım 2020'de Şmıgal'ın Türkiye ziyareti kapsamında, ikili ticaretin geliştirilmesi hususunda önde gelen Türk şirketleriyle toplantılar gerçekleştirildiğini anlatarak "Gördük ki Türk tarafı Ukrayna'da yatırımlarını artırmak ve Ukraynalı üreticilerle ilişkilerini derinleştirmek konusunda istekli. Biz de Türk şirketlerle karşılıklı fayda prensibinde iş birliğimizi geliştirme fırsatları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna ve Türkiye arasında İHA ve korvet üretimi için anlaşmalar imzalandı

"Birbirimizi tamamlayarak modern silahlar üreteceğiz"

Uruskiy, savunma alanında Türkiye-Ukrayna iş birliğini olumlu gördüğünü belirterek "Bu iş birliği bir yandan bizim için iyi bir tecrübe, öte yandan karşılıklı fayda ve yarar temeline dayanıyor." dedi.

İki ülke arasında bu alanda halihazırda imzalanmış pek çok anlaşma olduğunu hatırlatan Uruskiy, şunları kaydetti:

"Mesela Ukrayna şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Delta Defence, BAYKAR ve daha pek çok Türk savunma şirketiyle aktif bir şekilde iş birliği yapıyor. Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir husus da, kasım ayındaki ziyaret kapsamında başlıca Türk savunma şirketleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik ve toplantıda stratejik iş birliğimiz kapsamında iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesindeki büyük potansiyel vurgulandı."

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Ortak çıkar

Uruskiy, savunma alanında projelere ilişkin iki ülke firmalarının kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu aktararak "İlk adım İHA'lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ünitesi, türbin, uçak motoru, roket ile gemi inşası alanlarında iki ülke şirketlerinin iş birliği yapması veya ortak şirketler kurmaktır. Bu alanlarda birbirimizi tamamlayarak modern silahlar üretecek ve bu da ortak çıkarımıza olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

İş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiğini belirten Uruskiy, "Mesela geçtiğimiz günlerde ADA tipi korvetlerin Ukrayna donanması için üretimi anlaşması imzalandı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİHA üretimi kapsamında teknoloji paylaşımına ilişkin anlaşmalar da öncesinde imzalanmıştı. Bu anlaşmalar Ukrayna'da pek çok iş imkanı yaratacağı için ülkeye sosyo-ekonomik açıdan da olumlu katkısı olacaktır. Özetle, iş birliğimiz ivme kazanıyor ve eminim ki başarılı olacağız." dedi.

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