Dünya Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı
AVRUPA

Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor. Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı
​Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı

Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan, bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor.

HERKES SATIN ALABİLİYOR

Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.

5 ADA SATILIK

Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

Ekonomik krizin patlak verdiği Yunanistan, Avrupa Birliği'nden aldığı borçlarla ayakta duruyor.

Yunanistan ekonomik krize rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı
DÜNYA
Yunanistan ekonomik krize rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı

Yunanistan'da ekonomik kriz derinleşiyor: Bedava yemek için metrelerce kuyrukta bekliyorlar
DÜNYA
Yunanistan'da ekonomik kriz derinleşiyor: Bedava yemek için metrelerce kuyrukta bekliyorlar
Abone Ol Google News
Deneme sürecindeydiler

'Deneme sürecindeydiler'

Hamurla 'top gibi' oynanan fırının işletmecisi ilk kez konuştu.
Ekipleri şoke eden ev

Ekipleri şoke eden ev

Tam ​5 kamyon dolusu çöp çıkardılar.
Tutukluluğu devam edecek

Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı.

​Bakan Muş: 462 litre likit eroin ele geçirildi

​Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Arkadaş ortamında cebinden 5 liradan fazla para çıkarmıyordu...

Yargıtay: ​Yeterli geliri var yoksulluğa düşmez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.