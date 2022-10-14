Dünya Yunanistanda tepki üzerine "Kuran-ı Kerim" yazılı top satışı durduruldu
AVRUPA

Yunanistan'da tepki üzerine "Kur'an-ı Kerim" yazılı top satışı durduruldu

Yunanistan'da bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışı İskeçe Müftülüğünün tepkisinin üzerine toplatıldı

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Haber Merkezi AA
Yunanistanda Futbol Toplunun Üzerine Kuran-ı Kerim Yazdılar
Yunanistan'da satılan top

Yunanistan'da bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğu bildirildi.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın talimatı üzerine görevlendirilen avukat, ilgili mağazayla iletişime geçerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu mağaza yönetimine aktardı.

Avukat aracılığıyla, topun satışının durdurulması talep edildi.

Yerel yayın yapan Gündem Gazetesi'nin haberine göre, gazeteyle iletişime geçen mağaza yetkilileri, topun satışını durdurduklarını ifade etti.

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