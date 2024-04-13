Antalya hızlı tren hatlarında etütler tamam

Türkiye’nin turizm şehri Antalya, 100 yıllık hayali olan yüksek hızlı trene yakın zamanda kavuşuyor. Müjdeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi. Bakan Uraloğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın, ilindeki “otoyol ve demir yolu projeleri” ile ilgili soru önergesini yanıtladı.





ALANYA’YA KADAR KESİNTİSİZ ULAŞIM

Antalya’nın kuzeyinden Alanya ilçesine kadar kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla; Antalya Kuzey Çevre Yolu ve devamında bulunan devlet yoluna ait 12 kilometrelik kesimin üç şeritli ve kavşakları farklı seviyeli hale getirileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Serik ilçesinde otoyol güzergahı ile bütünleştirildi. Bu proje güzergahının devamı olan Konaklı ile Gazipaşa arasında ise otoyol ön proje çalışmalarına başlandı” dedi.





200 KİLOMETRE HIZINDA

Antalya’nın hızlı demir yolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya- Afyonkarahisar-Isparta/Burdur- Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya- Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demir yolu projelerinin planlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, “Tüm kesimlerde etüt proje çalışmaları tamamlandı” ifadesini kullandı.





100 YILLIK PROJE

Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya’ya demir yolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin hayata geçirilmesi için Cumhuriyet’in 10. yılı olan 1933’te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar- Antalya Demir Yolu Hattı'nın inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.





4 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Projenin Burdur’a kadar olan kısmı tamamlanırken, ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu koşullarda Antalya hattı yarım kaldı. Bakan Uraloğlu’nun müjdesini verdiği Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’dan Antalya’ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.





BAŞKENTRAY 6 YILDA 89 MILYON YOLCUYA HIZMET VERDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankaralıların 12 Nisan 2018'de hizmet vermeye başlayan Başkentray'ın konforunu çok sevdiğini belirterek, "Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor" bilgisini verdi. Uraloğlu, Başkentray'ın hizmete alınmasının 6'ncı yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamadıa, Ankara'nın kent içi ulaşımının önemli parçalarından Başkentray'ın bugüne kadar 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Son 22 yılda Ankara için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Uraloğlu, Başkentray ile Eskişehir ve İstanbul yollarındaki trafiğin büyük oranda azaldığına dikkati çekti.



