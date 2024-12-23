ECB Başkanı Lagarde'dan faizde indirim sinyali: Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya çok yakınız

Lagarde, “Biliyorsunuz, son rakamlarımıza göre enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde. Ancak hizmetler sektörü hala yüzde 3,9'da ve neredeyse hiç hareket etmiyor. Yüzde 4 civarında dalgalanıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ECB Başkanı Lagarde, 16 Aralık'ta, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, “Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı. Bu arada, geçen hafta ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf bir ekonomi göz önüne alındığında gelecek yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.