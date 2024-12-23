Fed'in 2025 projeksiyonu küresel piyasalara yaramadı: Dolar endeksi 2 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine rağmen, gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri varlık fiyatlarında satış baskısını artırdı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Fed'in geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine rağmen, gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri varlık fiyatlarında satış baskısını artırdı.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

'Daha temkinli olacağız'

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti. Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini, ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini sabit tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Jerome Powell

Dolar endeksi tırmanıyor

Dolar endeksi hafta içinde 108,5'e çıkararak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetmesinin ardından, açıklanan PCE verileri sonrasında haftayı 107,6 seviyesinden tamamladı. Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocaktan sonra uygulamayı planladığı tarifeler ve bunlardan etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğunu bildirdi.

Altının ons fiyatı yüzde 1 değer kaybetti

Altının ons fiyatı, cuma günü açıklanan PCE verileri sonrasında Fed'in politika alanının rahatladığı gerekçesiyle kayıplarını kısmen telafi etse de, geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 1 değer kaybetti. Ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 0,1 artarken, gümüşte yüzde 3,1 ve paladyumda yüzde 3,6 azaldı.

Baz metaller negatif seyretti

Bakır tarafında ise Avustralyalı madencilik şirketi BHP, Anglo American'ın bakır varlıklarını satın almak için daha önce başarısız olan teklifini yenilemeyi planladığını kaydetti. Bununla birlikte, İsviçre merkezli emtia tüccarı Mercuria, Afrika'nın ikinci büyük bakır üreticisi olan Zambiya ile bir metal ticaret anlaşması kurduğunu açıkladı.

Peru'da ise Peru madencilik birliği ve endüstri analistlerine göre, bakır üretiminin 2025 yılında üst üste üçüncü yılda da aynı seviyede kalması bekleniyor. Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında alüminyumda yüzde 0,8, nikelde yüzde 1,1, kurşunda yüzde 0,6, çinkoda yüzde 2,4 ve bakır yüzde 2,4 değer kaybetti.

Yeni yıldaki belirsizlikler petrolü de etkiledi

Fed'in yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde de etkili oldu. Geçen hafta batı Libya'da yeniden başlayan çatışmaların bölgenin en büyük petrol rafinerisi Zaviye'ye zarar vermesi sahadaki operasyonların durdurulmasına neden oldu.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, pazar günü yaptığı açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını ve bu çatışma sırasında bazı petrol tanklarında kurşun isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, söz konusu petrol sahasında "mücbir sebep" ilan edildiği belirtildi.

Bu gelişmelerle beraber Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1,9 azalışla, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 11,5 artışla tamamladı.

Ukrayna Suriye'ye buğday sevkiyatı için geçici hükümetle temasa geçti

Geçen hafta dünyanın en büyük bitkisel yağ ithalatçısı ve önemli bir buğday ve pirinç üreticisi olan Hindistan, gıda enflasyonunu dizginlemeye çalışırken, temel tarım emtialarına ilişkin türev sözleşmelerindeki ticaretin askıya alınmasını ocak ayına kadar uzattığını açıkladı.

Çin devlet medyası ise çarşamba günü yıllık kırsal politika toplantısına atıfta bulunarak, ülkenin istikrarlı ve yüksek tahıl üretimi sağlama arayışı kapsamında tarımsal ve kırsal modernizasyon hızını artıracağını ve tahıl ekim alanını istikrara kavuşturacağını kaydetti.

Suriye'de ise limanlar günlerce süren aksaklıkların ardından pazartesi günü normal şekilde çalışmaya başladı ve yetkililer, Ukrayna'nın temel gıda maddelerinin teslimatı konusunda geçici hükümetle temas halinde olduğunu kaydetti.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar mısırda yüzde 0,9 artarken, buğdayda yüzde 3,53 ve soya fasulyesinde yüzde 5,8 ve pirinçte yüzde 6 azaldı.

Kakao tüm zamanların zirvesini gördü

Avro bölgesi, ormansızlaşmayla mücadele yasasının bir yıl ertelenmesini onaylayarak, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve bu ay yürürlüğe girmesi planlanan yeşil yasanın ertelendiğini duyurdu. Hindistanlı şeker fabrikaları, iç piyasadaki arzın iyileşmesi ve yerel fiyatların düşüş göstermesi nedeniyle bu sezon yaklaşık 2 milyon tona kadar şeker ihraç edebileceklerini belirtti.

Kakaonun ton başına fiyatı olumsuz iklim olaylarının etkileri devam etmesiyle haftayı yüzde 5 artışla tamamlarken, çarşamba günü 12 bin 931 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü. ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 5,8 pamukta yüzde 1,7 azalırken, kahvede yüzde 1,2 arttı.



