Faiz indirimi artık başlasın

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Merkez Bankası’nın 8 ay gibi uzun bir süredir dayandığı yüksek faize karşı artık aralık ayında faiz indirimi yapmasının iş dünyasının ortak beklentisi olduğunu dile getirdi. Asmalı, yılın son ayında politika faizinde öngörülecek bir indirimin, firmaların 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inandıklarını söyledi. MÜSİAD olarak yüzde 44-45 bandındaki yıl sonu enflasyon beklentilerini koruduklarını vurgulayan Asmalı, “Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, enflasyonla mücadelenin maliyetinin toplumsal olarak daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır” dedi.

Mahmut Asmalı.

EKONOMİK BÜYÜME İVME KAYBETTİ

Enflasyonla mücadele ve geçen yılın haziran ayında başlayan parasal sıkılaşma süreci kapsamında politika faizinin şubatta yüzde 50 seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Asmalı, “Yılın ikinci yarısı itibarıyla piyasalarca net bir şekilde hissedilmeye başlanmasıyla mayıs ayında yüzde 75,45'le zirve yapan yıllık enflasyonda haziran ayında başlayan gevşeme 6 ay boyunca kesintisiz devam etti ve kasımda TÜFE yüzde 47,09 seviyesinde gerçekleşti” ifadesini kullandı. Mahmut Asmalı, parasal sıkılaşmanın doğal bir neticesi olan iç talepteki daralmayla yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 2,4 büyüyen Türkiye ekonomisinde 3'üncü çeyrek itibarıyla ivme kaybının hızlandığını ve bu dönemde yüzde 2,1'lik bir GSYH büyümesinin kaydedildiğini söyledi.

CDS PRİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRECEK

Türkiye ekonomisinin başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlandığının altını çizen Mahmut Asmalı, Haziran 2022'de 830 seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin CDS risk primlerinin bu ay itibarıyla 250 puana kadar gerilediğini belirtti. Asmalı, “Ekonomik gelişmeler ve genel beklenti iklimine paralel olarak, Türkiye'nin CDS primlerinde düşüşün önümüzdeki yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK ALGI NORMALLEŞTİ

Asmalı, dış ticaretteki gelişmelerin cari dengeye de olumlu yansıdığını ifade ederek, son 4 aydır fazla veren cari dengenin ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 30,9 milyar dolar azalarak yalnızca 5,3 milyar dolar açık verdiğini hatırlattı. İş gücü piyasalarının yıllık değişimine bakıldığında 12 ay öncesine göre 1 milyon 31 bin kişilik istihdam artışı kaydedilmesinin dikkati çektiğini vurgulayan Asmalı, 2024'te uluslararası kamuoyu nezdinde de Türkiye ekonomisine yönelik algının hızlı bir şekilde normalleştiğini gördüklerini anlattı.

Ücret artışı-enflasyon sarmalından çıkmalıyız

Asgari ücret başta olmak üzere yeni yılda ücretlerde yapılacak artışların da iş gücü maliyetlerinde artışlara neden olacağını vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, çalışanların onurlu bir şekilde geçimini sağlayacağı bir ücret seviyesi temin etmenin en önemli mesuliyetlerinden biri olduğunu dikkati çekti. Asmalı, son 5 aydır gerileyen yıllık enflasyonu yeniden yukarı yönde tetikleyebilecek bir ücret artışı riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "yüksek ücret artışı-yüksek enflasyon" sarmalından çıkılması gerektiğine vurgu yaptı.







