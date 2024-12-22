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Ticari araçlarda yeni dönem: Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

Ticari araçlarda yeni dönem: Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

Seren Som
11:2022/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor.
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor.

1 Mart 2025’ten itibaren, kamera bulunmayan ticari taksiler ve taksi dolmuşlar trafiğe çıkamayacak. Yeni düzenlemeye uymayan araçlara muayene vizesi verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 29 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, tüm ticari taksi ve taksi dolmuşlara kamera ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi.

Alınan karar, taksi şoförlerine yönelik saldırıların artması ve güvenlik kaygıları nedeniyle hayata geçirildi.

Araç içi kameralarla hem sürücüler hem de yolcular için daha güvenli bir yolculuk hedefleniyor.



#İçişleri Bakanlığı
#Ticari Araç
#Kamera

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