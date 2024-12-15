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Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi

Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi

Uğur Duyan
04:0015/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya şirketlerinin 'ticari sır' olduğu gerekçesiyle, Bilgi Teknolojileri Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile paylaşmadıkları verilerin devlet tarafından denetlenmesinin önü açılacak. Avrupa Birliği'nde uygulanan yasal düzenlemede yer alan "Sosyal ağ sağlayıcı ve arama motoru hizmet sağlayıcıları, kullanıcılarının vergiye tabi bilgilerini kamu otoritesi ile paylaşmak zorundadır" hükmü, Türk Ticaret Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na eklenecek.


BİLGİLER DEVLETLE PAYLAŞILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifinin taslak metni, milletvekillerine sunuldu. Milletvekillerinin incelemesinden sonra düzenleme, ilgili kurumlara ve ilgili bakan yardımcısına gönderilecek. Düzenleme, sosyal ağ sağlayıcıların vergilendirmesini içeren maddelerden oluşuyor. Böylece, X, Instagram, Facebook gibi ağ sağlayıcıları ile Google ve Yandex gibi arama motorları, bu çerçevede vergilendirmeye tabi tutulacak.


#sosyal medya
#ticaret
#sır

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