Kaybolma riskine QR kodla çözüm

Giyilebilir teknolojideki yenilikler son sürat devam ederken son dönemde çocuk kayıplarını önleyecek uygulamalar öne çıkıyor. Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) verilerine göre, giyilebilir teknolojilerin küresel pazar büyüklüğü sene sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artışla 154,8 milyar dolara ulaşacak. Pazardaki bu büyümede elbette ki yeni teknolojilerin payı büyük. Birçok şirket; çocuk, engelli ve Alzheimer hastalarının kaybını önleyecek yenilikler üzerinde çalışıyor.





ETİKETİ GİYSİYE YAPIŞTIR GPS İLE TAKİP ET

Bugün birçok ebeveyn takip cihaz ve uygulamalarını tercih ediyor. Kullanıcıların tercihi 10 yaşından küçükler için saat; büyükler için ise GPS sistemleri diyebiliriz. Bu cihazlar, çocuğun bulunduğu konumu gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlıyor. Küçük boyutlarda olan bu teknolojiler, çocuğun kıyafetine veya eşyasına takılıyor. Ebeveynler, özel bir uygulama aracılığıyla çocuğun konumunu telefonlarından takip edebiliyor. Bu nedenle, QR kodlu giysiler son dönemde birçok markanın tercihi durumunda. Bazı giyim markaları, çocuk kıyafetlerine QR kodları yerleştirerek kaybolma riskini azaltmaya çalışıyor. Bu kodlar okutulduğunda çocuğun ve ailesinin iletişim bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor. Kayıp önleyici etiketler de çocuğun eşyalarına yapıştırılıyor.





BU AYAKKABI ÇOK ŞAŞIRTACAK

Bluetooth teknolojileriyle çalışan bu etiketler, eşyanın konumunu belirlemek için kullanılıyor. Çocuk takip sistemleri genelde akıllı telefon ve saatler üzerinden hizmet verse de farklı sektörlerden de yenilikçi çözümler geliştiriliyor. Örneğin Hopfrög Kids firması, giyilebilir QR kodlu çocuk takip sistemini ayakkabıyla birleştirdi. KidzQuaRd çocuk ayakkabısına; ‘acil durumda aile bilgilerine erişim sağlayan bir QR kod sistemi’ entegre edildi.





EBEVEYNLER İÇİN GÜVENLİ ÇÖZÜM

KidzQuaRd ayakkabısında yer alan bu QR kod sistemi; her ayakkabıya ve çocuğa özel oluşturuluyor ve QR kod sayesinde acil durumlarda veya ihtiyaç halinde QR kodu taratarak kaybolan çocukların ebeveynine ulaşılmasını sağlıyor. Bunun dışında, Apple Hava Etiketi konum gönderebilme özelliğine sahip. Kapsadığı geniş alan sayesinde, başka bir şehirde kaybettiğinizde bile konumu yakındaki iPhone'lara, iPad'lere ve Macbook'lara gönderebilirsiniz. Bu teknoloji, çocuk takibinde de sıklıkla kullanılıyor.





KAPSAMA ALANLARI GİDEREK GENİŞLİYOR

Garmin Bounce, özel bir GPS takip fonksiyonuna sahip bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Saat yanınızda değilse bile, çocuğunuzun dünyanın herhangi bir yerinde bulunmasına yardım ederek yerleşik LTE ve WiFi bağlantısına sahip. FlashGet ise, 7/24 çocuğunuzdan bildirim almanızı ve izlemenizi sağlıyor. Samsung SmartThings Bulma Takibi’nde, cihaz çevrimdışıyken bile konum bulabilirsiniz. Ayrıca, belirli bir bölgeye geliş ve çıkış konusunda geo-fence uyarı veriyor.



