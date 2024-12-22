Telefon ve otoya taksit ayarı

Otomobil ve cep telefonlarının satışlarında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda cep telefonu ve otomobil satışı yapan firmalar, çek ve senet gibi kıymetli kağıtlar ile yaptığı satışlarda da yeni taksitlendirme kuralları ile satış gerçekleştirecek.





YENİLENMİŞ TELEFONU KULLANMAYA TEŞVİK

Düzenleme kapsamında yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürünlerin fiyatı 25 bin TL’yi aşmadığı sürece 12 taksit yapılabilecekken 25 bin TL’nin üzerindeki cep telefonu satışlarına yenilenmiş ürün dahi olsa en fazla 3 ay taksit yapılabilecek. Sıfır cep telefonlarında ise bu rakam 20 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Böylece sıfır cep telefonu alanlar 20 bin TL’nin altında fiyatı olan ürünlere 12 taksit, 20 bin TL’nin üzerinde olduğunda ise 3 taksitle alışveriş yapabilecek.





400 BİN TL'NİN ALTINA 48 AY

Yeni düzenlemeye göre oto galerilerin çek senet gibi kıymetli kağıtlarla satış yaptığında dahi taksit sayısı firmaya göre belirlenemeyecek. Bu kapsamda fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ay, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ay ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasında fiyatı olan araçlara 12 ay taksit yapılabilecek. Fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise hiçbir taksitlendirme yapılamayacak.



