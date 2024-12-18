Japonya'nın 2 otomobil devi birleşme adımı atıyor! Tesla ve BYD'yi karşı hamle...

Honda ve Nissan, elektrikli araç pazarında ABD'li Tesla ve Çinli BYD ile rekabet edebilmek için birleşme görüşmeleri yapıyor. Kyodo ajansına göre, iki şirketin Mitsubishi Motors ile birlikte bir holding kurma olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Eğer birleşme gerçekleşirse, yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir dev oluşturulacak. Bu yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.
Japonya’nın önde gelen otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD’li Tesla ve Çinli BYD gibi elektrikli araç devleriyle rekabet edebilmek için güçlerini birleştirme olasılığını değerlendiriyor. Resmi Kyodo ajansının haberine göre, iki şirket, Mitsubishi Motors Corp (MMC) ile birlikte bir holding şirketi kurarak küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi planlıyor. Bu girişim, artan elektrikli araç talebi ve gelişmiş teknolojiler için gereken yüksek maliyetler karşısında bir çözüm olarak görülüyor.
Honda, Nissan ve Mitsubishi Motors tarafından yapılan ortak açıklamada, “Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC, her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki iş birliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak henüz nihai bir karar alınmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Eğer birleşme gerçekleşirse, bu yeni yapı yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket haline gelecek. Üretim hacmi bakımından Toyota ve Volkswagen’in ardından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak bu şirket, elektrikli araç pazarında önemli bir aktör olmayı hedefliyor.
Bu birleşme, 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA’nın 52 milyar dolarlık Stellantis’i oluşturmasından bu yana otomotiv sektöründeki en büyük birleşme olma özelliğini taşıyor. Honda ve Nissan geçen yıl sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirmişti. Toyota, 11,23 milyon araç satışıyla dördüncü kez birinci sırada yer alırken, onu 9,24 milyon araçla Alman üretici Volkswagen takip etti.
Küresel otomobil üreticileri, elektrikli araç üretiminde gerekli teknolojilerin geliştirilmesi için yüksek maliyetlerle karşı karşıya. Özellikle pahalı bataryalar, otonom sürüş sistemleri ve diğer inovasyonlar, büyük yatırımları zorunlu kılıyor. Bu nedenle sektör, birleşme ve işbirliklerine daha fazla yöneliyor.
Honda ve Nissan, Mart 2024’te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatmıştı. Ağustos 2024’te Mitsubishi Motors’un da görüşmelere dahil olmasıyla işbirliği kapsamı genişledi.
Eğer bu ortaklık başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, Japon otomotiv sektörü küresel pazardaki etkinliğini artırırken, elektrikli araç üretiminde daha güçlü bir pozisyon elde edecek. Ayrıca, şirketler arası teknoloji ve kaynak paylaşımı sayesinde maliyetlerin azaltılması ve inovasyon hızının artırılması bekleniyor.